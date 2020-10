Donna precipita dal terzo piano in via Pisa a Campobasso, indaga la polizia

Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine su quanto accaduto stamattina in via Pisa a Campobasso, a ridosso del centro storico, dove una donna è precipitata dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di una palazzina, cadendo nel cortile interno dell’edificio. Dovranno essere le indagini a chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. La donna è stata soccorsa dal 118 e si trova ora in ospedale al Cardarelli in gravissime condizioni. Sul posto per tutta la mattinata sono proseguiti i rilievi della polizia scientifica che ha effettuato accertamenti sia all’interno che all’esterno dell’abitazione.