Covid, si allarga la mappa del contagio in regione: coinvolti 59 comuni su 136

Con la seconda ondata del virus e quasi 400 casi positivi presenti attualmente sul territori regionale, cambia rapidamente la mappa del contagio in Molise. In appena tre giorni sono saliti a 59 su 136 i comuni dove si registrano casi di covid. Erano 50 prima del fine settimana appena trascorso. Ecco le situazioni più gravi: in testa c’è Isernia con 68 contagiati, poi Castelpetroso, dove si è registrato il caso del funerale diventato focolaio. Mai dall’inizio dell’emergenza in un paese molisano si era avuta una situazione simile: ben 53 casi su 1600 abitanti. Poi Campobasso con 30 casi, Venafro con 25, Termoli con 20 e Bojano con 18 casi. Seguono decine di altri comuni che hanno comunque sempre meno di dieci positivi e in alcuni casi anche un solo contagiato nel paese.

Quanto all’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem, a fronte di 736 tamponi ci sono 38 nuovi positivi. 12 le persone ricoverate in ospedale, cosa che non accadeva da mesi, ma sono tutte nel reparto di malattie infettive e nessuna in terapia intensiva.

Infine ecco un riepilogo dei dati dall’inizio dell’emergenza. In 8 mesi in Molise sono stati processati 52mila tamponi. Le persone che si sono ammalate sono state quasi mille. 569 sono guarite. 26 non ce l’hanno fatta.