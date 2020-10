Basket A1, La Molisana Magnolia Campobasso perde a Empoli

Recuperare le energie fisiche e mentali e preparare nel migliore dei modi la prossima sfida interna contro Battipaglia. Sabato con palla a due alle 20,30 la Molisana Magnolia Basket Campobasso tornerà sul parquet amico per centrare il primo referto rosa interno e invertire un trand negativo che dura da due turni. Ieri ad Empoli le rossoblù di coach Mimmo Sabatelli sono incappano nel secondo stop consecutivo, dopo quello interno contro la Rayer Venezia. In Toscana una prova, ancora una volta, condizionata dagli infortuni. Fuori dalla contesa la playmaker Valentina Bonasia e, in corso d’opera, l’infortunio al ginocchio alla pivot belga Kyara Linskens, problema che sarà valutato in queste ore. In campo la statunitense Wojta non al top della condizione. Una prova che ha visto i fiori d’acciaio andare in affanno nella fase difensiva, scoraggiate poi anche da una percentuale alta delle toscane dall’arco dei tre punti. 28-12, 50-27; 66-37 ed il finale 80-57 per l’Empoli i numeri della gara. La nota positiva in terra toscana altri due punti in A1 per la termolese Alessandra Falbo.