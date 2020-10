Sull’auto con i fari spenti. Denunciato dai carabinieri settantenne ubriaco

50 second read

Un 70enne è stato denunciato dai carabinieri di Trivento e Bojano per guida in stato d’ebrezza. L’uomo circolava a bordo della sua auto a fari spenti. All’alt dei militari, è sceso dalla vettura con andatura barcollante e pronunciando frasi sconnesse. Sottoposto all’etilometro, il suo tasso alcolemico è risultato superiore al consentito. Sempre i carabinieri di Bojano hanno segnalato alla prefettura un giovane tossicodipendente del posto in possesso di 4 dosi di kobret e una di marijuana.