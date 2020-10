Covid, Facciolla: “Casi aumentano ma il Molise non è pronto ad affrontare la situazione”

“Salgono i contagi e il Molise non è pronto ad affrontare la situazione”. Lo afferma in una nota il segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla che si chiede in particolare se sono arrivati i ventilatori polmonari e se sono stati predisposti nuovi letti di terapia intensiva.

“Non si sa nulla – aggiunge – e quello che trapela è invece lo specchio di una disorganizzazione completa. Quello che è sicuro è che siamo senza una guida e che in queste ore il numero dei contagi sale velocemente. L’unico vero strumento di difesa che abbiamo – conclude – è il nostro senso di responsabilità”.