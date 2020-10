Casi positivi a Bonefro e Montenero, i sindaci chiudono le scuole

A Bonefro, un uomo e il figlio, rientrati dalla Romania, sono stati sottoposti a tampone. Il bimbo è risultato positivo. Pertanto, per

entrambi è scattato l’isolamento domiciliare, insieme a tutto il nucleo familiare.

In via precauzionale, il sindaco Nicola Montagano, ha disposto la sospensione di ogni attività didattica delle pluriclassi I/II e III/IV

della Scuola Primaria fino alla comunicazione di esito negativo del tampone effettuato ai due allievi che appartengono al nucleo familiare del bimbo contagiato.

Il sindaco di Montenero, Simona Contucci,rende noto che dei 160 tamponi processati, 3 sono risultati positivi al Covid.

Si tratta di due persone appartenenti al cluster dell’anziana risultata positiva diversi giorni fa e di un ragazzo che frequenta la scuola media del paese.

Considerato che il giovane studente ha anche un fratello che frequenta la Scuola dell’Infanzia di Via Palermo, il sindaco ha disposto la chiusura delle 2 scuole nei giorni di lunedì 19 e martedì 20 ottobre al fine di consentirne la sanificazione.