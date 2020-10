Ecosistema e raccolta delle bottiglie di plastica Pet, il Comune di Fossalto sottoscrive un accordo per il riciclo. La sigla Pet sta per polietilene tereftalato, è una materia sintetica che deriva dalla famiglia del poliestere e realizzata con petrolio, gas naturale e materie prime pregiate. E soprattutto è un materiale riciclabile al 100%. La direttiva Ue 2019/904 ha introdotto degli obiettivi da raggiungere in materia di riciclo, il 77% entro il 2025, il 90% entro il 2029. A tal fine, lo scorso maggio, è stato sottoscritto un accordo tra Anci e il consorzio di riciclo Coripet, che prevede, oltre alla raccolta differenziata tradizionale, installazioni di eco-compattatori. A sua volta, con l’accordo sottoscritto tra Comune e Coripet, quest’ultimo si impegna ad attivare, a propria cura e spese, all’interno del territorio comunale, il sistema di riciclo bottle to bottle mediante l’installazione di eco-compattatori, grazie ai quali i cittadini potranno restituire le proprie bottiglie in PET post consumo, separatamente da altri rifiuti, con possibilità di ricevere in cambio anche un incentivo. Il consorzio di riciclo, infine, comunicherà periodicamente al Comune i risultati raggiunti.