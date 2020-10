26 second read

Donazioni per fronteggiare il coronavirus, Asrem fornisce primo bilancio: arrivati 824mila euro

L’Asrem ha reso noto l’elenco delle donazioni ricevute durante l’emergenza coronavirus, e in particolare da marzo a settembre. Complessivamente sono arrivati fondi per 824mila euro. Spesi finora 745mila euro. Restano dunque in cassa ancora quasi 80mila euro.