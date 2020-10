Covid, l’Asrem rafforza la diagnostica e l’accesso alle strutture che effettuano i tamponi

La seconda ondata di Covid è purtoppo una realtà e davanti alla crescita esponenziale del Covid 19 crescono le misure precauzionali e diagnostiche messe in campo dall’Azienda Sanitaria Regionale. A tal fine è stato diramato un avviso interno rivolto agli infermieri in servizio a tempo indeterminato per acquisire la disponibilità ad effettuare lavoro straordinario, se necessario anche festivo e notturno. L’obiettivo è quello di processare il numero più alto possibili, e in tempi ristretti, di tamponi naso-faringei. Sempre nella direzione di un rafforzamento delle migliori condizioni di operatività del personale sanitario e di accesso dell’utenza alle procedure diagnostiche per il Covid 19, l’Asrem ha disposto la realizzazione di cinque pensiline in legno presso le strutture sanitarie di Campobasso, Isernia e Temoli. Massima l’attenzione da parte dell’Asrem anche sul fronte della scuola.