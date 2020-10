Alla vista dei carabinieri si barrica sul balcone di casa e minaccia di suicidarsi, fermato dopo due ore di trattative

Share on Twitter

Share on Facebook

Alla vista dei carabinieri che si presentano alla porta della sua abitazione per comunicargli la revoca degli arresti domiciliari e il ritorno in carcere, si barrica sul balcone di casa e minaccia di suicidarsi. E’ accaduto a San Giacomo degli Schiavoni dove i militari dell’Arma dovevano notificare il provvedimento del magistrato nei confronti di un 48enne perché negli ultimi mesi aveva violato la misura dei domiciliari che stava scontando per i reati di rapina e ricettazione.

L’uomo, che si trova ora in carcere a Vasto, ha anche impugnato anche un coltello da cucina. I carabinieri sono riusciti a farlo desistere dopo due ore di trattative. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i Vigili del fuoco.