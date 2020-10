Coronavirus, 21 nuovi positivi in Molise la maggior parte in provincia di Isernia

Sono 21 i nuovi casi positivi al Coronavirus riscontrati in Molise dai 531 tamponi processati nelle ultime ore. La maggior parte dei contagi in provincia di Isernia: 5 a Isernia, 4 a Castelpetroso, 2 a Forli del Sannio, 1 a Pesche. Gli altri casi: 2 a Bojano, 2 a Termoli, 5 a San Martino in Pensilis. Tra i positivi non si registrano nuovi contagi nell’ambito Asrem, mentre sono sette le persone guarite: due di Campobasso, 3 di Larino, 1 di Rotello e 1 di Ferrazzano. Gli attualmente positivi sono 270, 8 le persone ricoverate a Malattie infettive del Cardarelli. 568 i guariti, 26 i deceduti dall’inizio dell’emergenza.