Sì ai Distretti del cibo, Cavaliere: “Il Molise dell’eccellenza adesso può costruire il suo futuro”. Legge approvata all’unanimità in Consiglio regionale

"Un progetto nato dal territorio per servire il territorio, attraverso la tutela delle sue identità e la valorizzazione del cibo, che mai come ora è divenuto uno strumento sociale, economico e culturale di assoluto prestigio". Commenta così l'assessore all'Agricoltura Nicola Cavaliere l'approvazione oggi in aula, in Consiglio regionale, della 'Disciplina dei distretti del Cibo'.

Legge che è figlia di un costruttivo gioco di squadra e che punta a creare un legame sempre più stretto e fecondo tra le imprese locali e i prodotti agricoli ed alimentari che la regione è in grado di offrire: “Ringrazio i colleghi – aggiunge Cavaliere – per l’importante lavoro compiuto negli ultimi mesi e per il senso di responsabilità dimostrato in aula. Questo è per tutti noi l’inizio di una nuova stagione che vuole sviluppare sempre di più una logica di qualità e di filiera, la promozione del made in Molise a livello nazionale e internazionale e soprattutto la definitiva emancipazione delle nostre migliori eccellenze”.

“Nel mondo globale di oggi – precisa l’assessore – per sopravvivere è necessario difendere fino a in fondo le proprie peculiarità, un patrimonio antico che per il Molise è fatto di natura, biodiversità, tradizione, benessere e genuinità. I distretti del cibo – conclude – rappresentano senza dubbio una opportunità per le aziende che vogliono aggregare ed investire e per lo stesso territorio, che con tale strumento strategico può ridisegnare se stesso guardando al futuro”.