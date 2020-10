Consiglio monotematico su Recovery Fuund, M5S: dobbiamo lavorare tutti insieme

Il M5s alla regione ha ottenuto un Consiglio monotematico sul Recovery Fund per consentire all’assemblea regionale di stabilire le priorità e i progetti che la Giunta regionale dovrà portare ai tavoli nazionali per rilanciare il Molise.

Nei prossimi mesi dall’Unione europea arriveranno risorse economiche di portata storica. “Abbiamo il dovere- dicono i 5 Stelle- sia nei confronti dei cittadini che della nostra regione, di ragionare insieme a tutte le forze politiche presenti in Consiglio sugli obiettivi da raggiungere per impiegare al meglio queste risorse e renderle strategiche per lo sviluppo della regione.

Per il MoVimento 5 Stelle le priorità sono chiare: infrastrutture, fisiche e digitali, lavoro e sanità, ma anche innovazione, scuola e formazione, ambiente.