I genitori di Lupara e il SOA in presidio al Consiglio regionale a Campobasso: vogliono un trasporto dignitoso dedicato agli studenti

Il sindacato SOA con i genitori degli studenti residenti a Lupara continuano la loro protesta, per il diritto allo studio e alla sicurezza e chiedono un trasporto dedicato per gli studenti della scuola di Lupara che sono costretti a recarsi ogni giorno a Casacalenda, con le macchine private oppure con un pullman di linea. In mancanza di risposte e risoluzioni dalle istituzioni – ha detto il sindacato – domani mattina alle 10,00 saremo davanti alla sede del Consiglio regionale con un presidio di protesta per pretendere una reale soluzione”. Il SOA ha annunciato di aver preparato un esposto alla procura per acclarare se sussistano eventuali responsabilita’.