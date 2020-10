Covid, Toma: “No a panico per aumento dei contagi”

L’andamento dei contagi da Coronavirus in Molise, in salita nelle ultime settimane, “non mi preoccupa, nel senso che non ho ne’ panico ne’ terrore”. Lo ha detto il presidente della Regione, Donato Toma, nel corso della conferenza stampa per illustrare la campagna vaccinale antinfluenzale. “Se per preoccupazione intendiamo giusta attenzione al fenomeno – ha aggiunto – quella c’e’. In Molise – ha spiegato – stiamo effettuando un numero considerevole di tamponi e questo ci consente di avere un riferimento abbastanza chiaro sui contagi e contestualmente intervenire”. Toma ha poi parlato delle misure di prevenzione ricordando e sottolineando l’importanza di usare i dispositivi individuali di protezione: “Se un soggetto positivo che non viene individuato usasse la mascherina nelle situazioni in cui serve, non contagia gli altri”.