Circolo La Nebbia Cus Molise, è partita la campagna abbonamenti. Il costo fissato a 20 euro

Nella settimana che porta all’inizio ufficiale della stagione, il Cln Cus Molise ha dato il via anche alla campagna abbonamenti. E’ possibile prenotare la tessera inviando una mail all’indirizzo eventi@cusmolise.it e ritirarla presso la segreteria del Cus Molise presso il Palaunimol da giovedì. In alternativa l’abbonamento può essere ritirato anche sabato prima dell’inizio della partita contro il Pistoia, fissato, lo ricordiamo, alle ore 16. Il costo, per seguire le undici partite interne della squadra guidata da Marco Sanginario, è di 20 euro. Ricordiamo che i possessori delle tessere non hanno il posto assicurato sugli spalti ma dovranno comunque prenotarlo inviando una mail all’indirizzo sopra indicato. Apprezzabile lo sforzo della società che, in un periodo assai particolare come quello che stiamo vivendo, ha deciso di venire ulteriormente incontro ai suoi tifosi.

Biglietti – Chi vorrà assistere a singole partite del Circolo La Nebbia Cus Molise potrà farlo prenotando il tagliando con una mail all’indirizzo eventi@cusmolise.it e ritirarlo presso la segreteria del Cus Molise a partire dal giovedì fino al sabato mattina alle ore 12. Dalle 13 alle 16, i biglietti possono essere acquistati presso il Bar Leopardi. Ricordiamo ad appassionati e tifosi che, con le vigenti norme anti covid, i posti disponibili sono limitati e nell’impianto possono entrare 113 spettatori. Raggiunta questo numero non sarà più possibile assistere alle partite. Confidiamo nella vicinanza e nel sostegno dei nostri tifosi per toglierci insieme delle belle soddisfazioni