Al via in Molise la campagna vaccinale: più di centomila dosi disponibili fino a Natale

Al via dal 15 ottobre in Molise la campagna vaccinale antinfluenzale con una novita’: potranno ottenere il vaccino, gratuitamente e su richiesta, anche le persone di eta’ compresa tra i 60 e 64 anni e i bambini dai 6 mesi a 6 anni. Per le altre categorie, over 65 e malati cronici, nulla e’ cambiato rispetto al passato. Lo ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, il presidente della Regione Donato Toma. Subito disponibili, dunque, 63mila dosi, numero che verra’ ampliato nei prossimi giorni con altre 10mila e con la fornitura, da parte della Regione Campania, di ulteriori 20mila dosi. Altre trentamila, ha spiegato il presidente Toma, verranno ordinate per far fronte al fabbisogno stimato. L’eccedenza, pari all’1,5%, verra’ destinata alle farmacie. “Vaccinarsi e’ un obbligo morale per tutti” ha detto Toma che poco dopo si e’ sottoposto alla vaccinazione.