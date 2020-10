Travolto dal cancello di casa, tragica fine per un uomo di 64 anni

Travolto e ucciso dal cancello nel giardino della sua abitazione in via De Sanctis a Termoli. Tragica fine di un uomo di 64 anni che, a quanto pare, stava lavorando al motorino che regola la canalina su cui passa il cancello quando improvvisamente la struttura in ferro gli è piombata addosso. Un colpo letale. Nei pressi, pare ci fosse anche il fratello che ha provato a prestargli soccorso.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Termoli, guidati dal comandante Alessandro Vergine. I militari hanno avviato accertamenti, in attesa di conoscere la decisione del magistrato su un’eventuale esame autoptico. Al momento è eseguita l’ispezione cadaverica.

Il 64enne, stando alle prime informazioni, stava sistemando il cancello dal basso: quindi la struttura gli è finita addosso da una posizione elevata rispetto al suo corpo, travolgendolo con forza.