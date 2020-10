“Silvia sarà l’angelo custode della sua famiglia”, commovente saluto all’undicenne studentessa dell’Andrea d’Isernia

E’ arrivato in una piccola bara bianca il corpicino di Silvia Pizzanelli, nella chiesa del Sacro Cuore di Isernia. Ad accogliere il feretro per l’ultimo saluto, i sindaci di Isernia e Macchiagodena, i ragazzi e i docenti dell’Andrea d’Isernia. Qualche polemica per il divieto di ingresso per i suoi compagni di scuola. L’Andrea è infatti chiusa per Covid ed è stato proibito il loro ingresso per evitare pericoli di contagio. “Silvia sarà l’angelo custode dell sua famiglia, ha detto il sacerdote nella sua omelia”. (nella foto la famiglia di Silvia).