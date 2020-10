Iniziano oggi nel centro storico di Trivento le riprese del programma Rai “Kilimangiaro”. In due giorni, i tecnici e giornalisti della terza rete nazionale, prenderanno il meglio del centro storico di Trivento per il concorso “Il Borgo dei Borghi”. In questi giorni, la macchina organizzativa si è messa all’opera per accogliere nel miglior modo possibile la trasmissione, “è stato costituito un comitato – riferisce il sindaco Pasquale Corallo – coordinato dal dirigente regionale Nicola Pavone al quale va il mio sentito ringraziamento come a tutti i suoi collaboratori. Ringrazio l’assessore Lorena Scarano, il consigliere Angelica Nicodemo e l’intera struttura comunale, che ha inteso l’importanza dell’evento per far conoscere la nostra comunità, con tutte le ricadute positive che ci aspettiamo. Rimanendo in tema di ringraziamenti – aggiunge Corallo – siamo riconoscenti alla Curia di Trivento per aver aperto le porte dell’eccezionale patrimonio storico, religioso ed architettonico. E non per ultimo ringraziamo la Rai e il presidente del concorso “Il Borgo dei Borghi” per averci dato questa opportunità. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno collaborato ed hanno offerto il loro prezioso tempo”. Per l’occasione, è stato installato il famoso albero di Natale ad uncinetto, nel piazzale di Largo Porta Maggiore del centro storico. L’antica storia della comunità trignina, da sempre punto di riferimento del territorio, sarà la trama di questo racconto che si spera essere il più bello ed affascinante.