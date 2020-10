L’emergenza Coronavirus ed il tempo incerto non hanno fermato a Campobasso Io non rischio la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, che si è svolta in piazza Municipio. Terremoto, dissesto idrogeologico, maremoto: conoscerli per sapere affrontare situazioni di emergenza, limitando i danni. In sintesi è lo scopo della manifestazione, giunta alla decima edizione. I volontari delle associazioni che aderiscono all’iniziativa hanno incontrato i cittadini per informarli sui rischi legati alle calamità naturali, fornendo indicazioni su come proteggere se stessi e chi li circonda. “E’ di fondamentale importanza avere contezza di tutti quelli che sono i rischi legati alle calamità naturali – ha dichiarato il presidente della Regione Toma – Fenomeni che non si possono prevenire ma sapere cosa fare in determinate circostanze, essere in grado di orientarsi nelle prime fasi dell’emergenza , ridurre la gravità dell’impatto , mitigare gli effetti di un evento calamitoso – ha concluso il governatore – può limitare i danni e salvare vite umane.