Videosorveglianza sul territorio, il Comune di Castropignano approva il regolamento. L’amministrazione comunale guidata da Nicola Scapillati ha approvato il regolamento, composto da 25 articoli e nel rispetto della vigente normativa della privacy. Tra le finalità dell’impianto, assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, con la prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale. Altra funzione, il controllo delle discariche di sostanze pericolose ed “eco-piazzole” per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di deposito. In questo modo si andrà a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate. Infine, in materia di sicurezza urbana, l’impianto di videosorveglianza servirà a accertare la corretta osservanza di ordinanze e regolamenti comunali al fine di consentire l’adozione degli opportuni provvedimenti.