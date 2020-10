E’ una signora anziana, per fortuna senza sintomi, il nuovo caso positivo al Covid a Montenero di Bisaccia. Lo ha reso su Facebook la neo sindaca Simona Contucci chiedendo ai cittadini massima attenzione e comportamenti corretti per evitare la diffusione del contagio. La Contuci ha fatto sapere che è stato attivato il protocollo che prevede l’isolamento domiciliare, riferito anche ai familiari, con la ricostruzione della catena dei contatti. L’impennata di nuovi casi in tutta Italia e la presenza di casi anche a Montenero ha spinto la sindaca ha emanare due ordinanze comunali, strettamente legate anche al nuovo Dpcm del 7 ottobre scorso. Considerato infatti che nel territorio di Montenero è presente la casa di riposo Villa Santa Maria, dove ci sono circa 100 ospiti tra anziani e disabili, più vulnerabili a un possibile contagio, è stato deciso di vietare le visite da oggi e fino al 30 novembre. Potrà accedere solo il personale e gli operatori in servizio. La seconda ordinanza emanata riguarda invece l’organizzazione degli uffici pubblici. Considerata infatti la proroga al 31 gennaio della stato di emergenza, la Contucci ha rideterminato gli orari e le modalità di ricevimento dell’utenza negli uffici comunali, che sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 10, e dalle 12,30 alle 14. Il mercoledì pomeriggio dalle 15,30 alle 17, sempre previa prenotazione telefonica.