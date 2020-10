Serie D, porte chiuse a Castelfidardo. Al Mariani Pavone in campo il Vastogirardi

Nel silenzio surreale del “Mancini” di Castelfidardo il Campobasso, per ora unica capolista del girone, proverà ad allungare la striscia di due vittorie consecutive. Cudini non deve registrare alcuna indisponibilità da parte di nessun elemento. Anzi, la squadra sprigiona energie ed entusiasmo anche nel corso degli allenamenti. Il Castelfidardo che ancora non segna un gol in due giornate – lo diciamo per la statistica – proverà a mettere in difficoltà i lupi. Fra gli ex di giornata ci sono gli attaccanti Giambè e Giampaolo che soltanto un anno fa militavano in Molise. Il Campobasso è all’inseguimento di un sogno nemmeno tanto proibito, quella Lega Pro per la quale nel girone F ancora si sta rintracciando un concorrente viste le difficoltà iniziali palesate sia dal Notaresco che dal Pineto, sulla carta possibili candidate al vertice. La porta rossoblu per ora rimane inviolata dopo 180 minuti di campionato nei quali il baby portiere Raccichini è stato piu che spettatore che altro.

Discorso diverso in quel di Pineto dove sarà ospite il Vastogirardi. In Abruzzo si potranno ospitare un numero limitato di spettatori. Era stato cosi anche in occasione della sfida di Giulianova dove proprio contro gli alto molisani sono stati presenti quattrocento spettatori. Il Vastogirardisi reca al Mariani Pavone di Pineto con un punto in piu dei quotati avversari che hanno provato a costruire un organico di tutto rispetto con gli innesti di Olcese, Paoli e dello stesso ex Agnone, Nicolao. I molisani avranno anche il vantaggio psicologico di non essere condannati a fare risultato a tutti i costi.

Agnone contro il San Nicolò Notaresco per sbloccare uno scomodo zero in classifica. Proseguono gli incontri della società per organizzare a puntino la partita che sarà consentita a porte aperte ma con un numero ristretto di spettatori. Circa cento hanno assistito a quella contro il Matese. La società granata sta puntando un attaccante ed un difensore, rinforzi che appaiono non rimandabili dopo le prime due uscite di campionato. Buone notizie dall’infermeria: Konè è arruolabile dopo la brutta botta di domenica a Campobasso; lo stesso attaccante Perpepay che era a mezzo servizio nel derby sarà a disposizione per il Notaresco. Abruzzesi clienti scomodi per la squadra di Senigagliesi, ma la classifica necessita di punti, ma anche di prestazioni incoraggianti per provare a aprire un nuovo percorso. La società granata vuole invertire la tendenza a tutti i costi.