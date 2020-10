Un bambino della scuola dell’infanzia di San Martino in Pensilis è positivo al Covid e il Comune ha disposto la chiusura della scuola per lunedì 12 ottobre. La materna si trova all’interno dell’istituto comprensivo ‘Jhon Dewey’, gli ambienti ora verranno sottoposti a sanificazione e sia gli alunni della classe che gli insegnanti sottoposto a tampone. A comunicare la notizia è stato il sindaco Gianni Di Matteo che ha fatto sapere di aver appreso dall’Asrem di due nuovi positivi in paese, si tratta di familiari del nuovo caso registrato mercoledì scorso a San Martino. Tra questi appunto il bambino, che però non frequentava l’asilo dal 2 ottobre scorso, circostanza che fa ben sperare sulla limitazione del possibile contagio.