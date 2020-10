Promozione del centro storico di Trivento, Il 12 ottobre arrivano le telecamere della trasmissione Rai “Kilimangiaro”. Il programma della terza rete nazionale, condotto da Camila Raznovich, vedrà protagonista Trivento nel concorso il Borgo dei borghi. Fervono i preparativi per i due giorni di riprese, previste per il 1 2 e 13 ottobre, e per questo è stato costituito un apposito comitato con volontari che organizzeranno le scenografie. Inoltre, per permettere le riprese nel centro storico, il sindaco Pasquale Corallo ha pubblicato anche l’ordinanza per il divieto di parcheggio in piazzetta san Nicola, piazzetta Ciafardini, via Piano a partire dall’area lastricata, piazza Cattedrale ambo i lati, dalle ore 8 alle ore 20, nei giorni 12 e 13 ottobre.