A venti giorni di distanza da un brutto incidente con lo scooter a Vasto non ce l’ha fatta Roberto Nardone, 44enne termolese che dopo un primo ricovero al San Pio era poi stato trasferito a Pescara per le gravi ferite riportate. L’uomo è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, ma dalle conseguenze di quel terribile incidente non si era mai ripreso. Ieri sera è deceduto all’ospedale di Pescara. Lo scorso 19 settembre con il suo Yamaha T-Max si era schiantato contro il muro di recinzione di una casa, in località Sant’Antonio Abate alla periferia di Vasto.