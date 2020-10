44 second read

44 second read

44 second read

Due pregiudicati fermati in auto con un coltello: denunciati

Share on Twitter

Share on Facebook

Un grosso coltello con una lama da 11 centimetri è stato sequestrato dai carabinieri di Larino che durante un controllo notturno hanno fermato un furgone. All’interno due pregiudicati, uno dei quali aveva l’arma in uno zaino: l’uomo è stato denunciato e i due non hanno saputo dare una motivazione sulla loro presenza in territorio di Larino, né tanto meno spiegazioni sul coltello che avevano con loro.