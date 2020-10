La curva dei contagi da Coronavirus continua a salire in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi su 130mila tamponi sono 5372. Ma anche dal Molise non arrivano buone notizie. E’ infatti deceduta al Cardarelli, dove si trovava ricoverata a Malattie infettive, una donna di Fornelli di 63 anni. Sale così a 26 il numero delle persone morte dall’inizio dell’emergenza. Dai 515 tamponi processati si sono registrati 10 nuovi contagiati. 3 a Castelpetroso, legati a cluster noto, 1 Sesto Campano, anch’esso da cluster noto, 1 a Rionero Sannitico, in seguito a tampone richiesto dal medico di base, 2 a Poggio Sannita, collegati a cluster noto, 2 a San Martino in Pensilis, cluster noto ed uno a Montenero di Bisaccia, anche in questo caso su richiesta di tampone richiesto dal medico di base. Da segnalare un nuovo ricovero a malattie infettive: si tratta di un paziente di Isernia. E’ sempre di Isernia la persona che è stata dimessa dal reparto del Cardarelli, dove i ricoverati per Covid attualmente sono sette. Fortunatamente dal Bollettino dell’Asrem arrivano anche buone notizie, con ben 19 persone guarite: 7 di Campobasso, 3 di Ferrazzano, 1 di Campodipietra, 1 di Mirabello Sannitico, 2 di Toro, 1 di Isernia, 1 di Montenero di Bisaccia, 1 di Larino, 1 di Vinchiaturo, 1 di San Martino in Pensilis.