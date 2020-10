Il Comune di Campobasso ha indetto un bando per la selezione di 2 laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per tirocini extracurriculari da espletarsi nelle farmacie comunali di Via XXIV Maggio e di Via Emilia. Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune il 7 ottobre e scadrà il 6 novembre. È possibile visionarlo sul sito del Comune nella sezione “Bandi di concorso” e a breve verrà inserito nella sezione “Avvisi”. Il tirocinio avrà durata di 6 mesi e potrà prorogato o rinnovato. La durata massima del tirocinio, comprensiva delle eventuali proroghe o rinnovi, non può comunque essere superiore a 12 mesi. L’impegno sarà di 25 ore settimanali da ripartirsi in cinque giorni. Il tirocinio avrà decorrenza dal 17 novembre e comunque dopo la sottoscrizione del Progetto Formativo Individuale nei confronti dei candidati che si posizioneranno nei primi due posti della graduatoria.