La FIGC Molise interviene sulla questione Miranda Calcio

Nei giorni scorsi sui social la Società del Miranda ha pubblicato un post dove annunciava la sospensione dell’attività per tutta la stagione a causa della positività al Covid -19 di un loro tesserato. La notizia è stata riportata anche delle testate nazionali e poi smentita dalla società molisana dichiarando che era solo uno scherzo. La FIGC Molise tramite una nota stampa ha preso le distanze dall’atteggiamento avuto dal club. Di seguito vi riportiamo integralmente il comunicato del Comitato molisano.

” Il C.R. Molise censura il comportamento gravissimo della Società Miranda del quale è venuto a conoscenza nel pomeriggio di ieri relativamente ad una condotta irresponsabile riportando sul proprio profilo social la notizia del contagio di un proprio calciatore, procurando così panico nella società Donkeys Agnone che domenica 4 ottobre aveva incontrato sul campo di Miranda e procurato allarme al sistema calcio regionale. La notizia era stata già riportata dagli organi di informazione. Successivamente nello stesso pomeriggio di ieri la Società Miranda sempre tramite la propria pagina social, ha tentato di giustificarsi minimizzando e adducendo delle motivazioni blande in relazione alla gravità del momento che stiamo vivendo. Il C.R. Molise si riserva di verificare nelle sedi opportune eventuali danni procurati all’organizzazione federale del C.R. Molise ed eventuale ipotesi di reato rinvenibili nella condotta della Società Miranda. Inoltre il C.R. Molise a seguito della comunicazione della Società Miranda inviataci nella giornata del 5 ottobre con cui si richiedeva la sospensione dal Campionato di Prima categoria e che successivamente, nella giornata del 6 ottobre si è trasformata in rinuncia al campionato, intende evidenziare e precisare alcuni aspetti sulla problematica creatasi. A prescindere dalla considerazione che la rinuncia al campionato da parte della società Miranda, non trova, allo stato, alcuna plausibile giustificazione, va ribadito che il Comitato regionale Molise ha messo in campo per la ripresa dell’ attività agonistica tutte le misure idonee a contrastare il COVID 19 tenendo presente soprattutto la salvaguardia della salute di tutti i soggetti che operano nel sistema calcio, istituendo una Commissione tecnica presieduta dal dott. Felice Di Donato nostro fiduciario medico nonché componente del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Molise e riscontrando grande disponibilità da parte della Regione nella persona del Responsabile del servizio di prevenzione dott. Michele Colitti; conseguentemente è stata elaborata un’integrazione alle linee guida emanate dalla F.I.G.C. con l’obiettivo di chiarire e rafforzare le stesse disposizioni che sono diventate parte integrante delle ordinanze regionali. Il C.R. Molise, con determinazione, ha organizzato la ripartenza dei campionati che oramai da circa un mese sono quasi a regime in tutte le categorie, invitando le società a mettere in campo tutte le Lega Nazionale Dilettanti precauzioni possibili e invitando tutti ad un grande senso di responsabilità, ha inoltre organizzato 3 incontri informativi con i Presidenti e i Dirigenti delle stesse società alla presenza del Dottor Di Donato e del dott. Michele Colitti riscontrando attenzione e apprezzamento. Si ritiene che il lavoro svolto in questi mesi sia stato diretto a rafforzare ogni tipo di garanzia per poter svolgere nel modo migliore le attività calcistiche in presenza della pandemia. Si ribadisce che per il futuro, come già previsto nell’ordinanza regionale, qualsiasi problematica di carattere sanitario che possa presentarsi sarà gestita dagli organi competenti.”