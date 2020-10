Domenica apertura straordinaria dell’Archivio di Stato a Campobasso, in programma la mostra sulle epidemie in Molise durante l’Ottocento

Apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Campobasso domenica prossima 11 ottobre, dalle 9 alle 13, in occasione della manifestazione nazionale ‘Domenica di Carta 2020’. Verrà proposta la mostra documentaria ‘Epidemie in Molise durante l’Ottocento: vaiolo, febbre, colera… uno spunto per la ricerca’. E’ una selezione di documenti dai quali si evincono gli aspetti peculiari della situazione socio-sanitaria molisana, i provvedimenti delle autorità sanitarie finalizzati a tutelare la salute pubblica, le indicazioni relative alle campagne di vaccinazione, i dati statistici sulla diffusione delle malattie. “Il quadro che emerge – spiegano i promotori dell’iniziativa – pur nelle differenze cronologiche, appare non molto difforme da talune situazioni emergenziali contemporanee”.