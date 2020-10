Dipendente accoltella vicedirettore alla Bcc di Gambatesa, la vittima è grave

Share on Twitter

di Giovanni Di Tota

Ha impugnato il taglierino che aveva a portata di mano e non ci ha pensato su. Uno, due, tre, quattro colpi. Il vicedirettore della banca di credito cooperativo di Gambatesa non ha avuto nemmeno modo di difendersi, tanto repentina è stata l’azione dell’impiegato che lo ha aggredito alle spalle, e si è accasciato. Poi è stato il trambusto, con il funzionario accasciato e insanguinato, e le chiamate ai soccorritori e ai carabinieri.

I fendenti hanno raggiunto il 59enne residente a Termoli, ma originario di Duronia, alla schiena e ad una spalla. Ma la ferita più preoccupante è quella alla gola, raggiunta da un colpo di taglierino. L’uomo, arrivato al pronto soccorso del Cardarelli intorno alle 18, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

L’aggressore è stato invece fermato dai carabinieri e portato in caserma.

Non si conoscono i motivi che hanno indotto il 50enne a colpire il vicedirettore della banca con cui lavorava. Pare che tutto sia stato provocato da un litigio, ma non è da escludere che tra i due da tempo i rapporti fossero deteriorati. Da quanto si è appreso avrebbero lavorato insieme anche in un’altra agenzia del credito.

Increduli e sotto shock i colleghi della banca, alcuni dei quali hanno atteso al Cardarelli l’esito dell’operazione. Le condizioni del funzionario, dopo l’intervento, sarebbero giudicate gravi ma la vita dell’uomo non sarebbe in pericolo.

L’impiegato che lo ha colpito con il taglierino rischia l’incriminazione per tentato omicidio.