Covid: record di tamponi (626) e undici nuovi positivi in otto comuni

Ancora una giornata difficile sul fronte dell’emergenza coronavirus in Molise. Il bollettino Asrem fa segnare il nuovo record di tamponi processati in un giorno, sono stati 626. I nuovi casi positivi sono 11. Questo il dettaglio: 2 a Sesto Campano (cluster noto), 1 a Castelpetroso, 1 a Colle D’Anchise (cluster noto), 3 a Isernia (uno è relativo ad un test rapido prima di un ricovero e un altro ad un tampone richiesto dal medico di base), 1 a Venafro (cluster noto), 1 a Bojano (cluster noto), 1 a Poggio Sannita e 1 a Campobasso. Da segnalare anche 2 guariti a Campobasso e 2 ricoveri in malattie infettive da Isernia e Termoli. Alla luce di questi nuovi dati gli attualmente positivi sono 156, 8 i ricoverati in ospedale, 526 i guariti. Per quanto riguarda i nuovi casi non legati a cluster già noti, l’Asrem sta indagando per ricostruire la catena dei contatti.