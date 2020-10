Regione, si è riunita la IV Commissione per trattare due proposte di legge

Si è riunita la IV Commissione, presieduta dalla consigliera regionale Filomena Calenda che ha riassunto i contenuti delle proposte di legge regionale n. 32, di iniziativa dei Consiglieri Primiani, Manzo, Nola, De Chirico, Fontana e Greco concernente, ”Nuova disciplina per la regolamentazione delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico” e n. 98, di iniziativa del Consigliere Fanelli, concernente, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo”, introducendo così la discussione di merito, che continuerà nelle prossime sedute.

Mentre, nell’ambito dell’esame della proposta di legge regionale n. 93, di iniziativa del Consigliere Fanelli, concernente, “Legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice regionale della Cultura”, la Commissione ha inteso programmare l’udizione del proponente e dell’Assessore regionale al ramo.