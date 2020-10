Prefettura Campobasso, incontro per misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ieri 6 ottobre si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, del Sindaco di Campobasso, del Rappresentante dell’ANCI Molise e dei vertici delle Forze di Polizia territoriali.

All’ordine del giorno la condivisione dei contenuti della recente circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di attuare, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ancor più incisive sinergie tra istituzioni statali, regionali e locali sia nell’ambito dell’attività di prevenzione che nei controlli sulla osservanza delle vigenti disposizioni dettate nella specifica materia.

I componenti del Consesso hanno espresso unanime convincimento circa l’importanza di ricorrere ad una diffusa sensibilizzazione dei cittadini allo scopo conseguire una convinta e spontanea adesione a tutte le misure di protezione individuali e collettive.

In quest’ottica le istituzioni regionali e locali continueranno a svolgere una preziosa opera di informazione e di prossimità nei confronti della popolazione.

Accanto a questa azione di stimolo del senso civico della comunità proseguirà la capillare attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, supportate dalle Polizie Locali, per contrastare comportamenti non conformi alle prescrizioni imposte.