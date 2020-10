Lilt for Woman, partita la campagna dell’Ottobre rosa contro il tumore al seno

TERMOLI. LILT for Woman, una serie di iniziative nell’Ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno e tutti i tumori femminili.

Una donna su 8 soffre di cancro alla mammella e i fattori di rischio sono stati verificati da più parti. E’ importante una corretta alimentazione, determinante è fare attività motoria e tra i rischi ingente è l’influenza del fumo.

Nella provincia di Campobasso la Lilt ha promosso una serie di iniziative, presentate a Termoli in conferenza, e che vedono la collaborazione di amministrazioni ed Asrem.

A partire dall’8 ottobre visite senologiche e ginecologiche gratuite. Medici volontari saranno operativi in ambulatori aperti, messi a disposizione dall’Asrem, negli ospedali di Termoli e Campobasso, previa prenotazione online attraverso il sito www.legatumoricb.it

Messaggio di sensibilizzazione arriverà anche dai Comuni: le facciate dei municipi di Larino, San Martino, Campobasso e Termoli si illumineranno di rosa.

Non mancheranno eventi sportivi, la fiaccolata rosa a Larino l’11 ottobre. E il 30 ottobre a Termoli, passeggiata in rosa con volontari Lilt che aderiranno al trekking urbano.

In 3 giornate saranno aperti laboratori make-up gratuiti, con corsi in cui si insegna alle donne che stanno affrontando un trattamento oncologico come prendersi cura di sé.

Tra le iniziative promosse nel mese della prevenzione rilevanti gli incontri in modalità online per avvicinare la donna alla consapevolezza di uno stile di vita sano, perché prevenire è vivere.