Coronavirus: 6 nuovi casi in Molise, 2 guariti e 2 ricoverati in Malattie Infettive

In Italia la curva dei contagi sale, con 3.678 nuovi casi e 31 morti; oltre 125mila tamponi processati nelle ultime ore.

In Molise, come riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem, su 475 tamponi processati, sono 6 i nuovi contagiati da Covid 19: 2 di Duronia, contatti con positivo, una persona di Gambatesa, rientrata dall’Inghilterra; 2 i positivi di Campobasso, anche in questo caso contatti con contagiato e ancora un positivo a Toro, appartenente a cluster noto, che non riguarda la scuola. Il sindaco del paese, Roberto Quercio, ha fatto sapere di aver disposto la riapertura delle scuole elementari e medie, mentre in via precauzionale resta chiusa la scuola dell’infanzia.

Da registrare ancora 2 guariti, di Campobasso, ma anche 2 nuovi ricoveri in Malattie Infettive: una persona di Duronia e una di Campobasso, del cluster Sardegna. In tutto sono 6 le persone che necessitano di cure nel reparto.

Sono 147 gli attualmente positivi in Molise e salgono a 518 i guariti nel complesso. Sono, al momento, 40 i comuni con almeno un positivo nella nostra regione.

Ad oggi sono 7,4 milioni i cittadini italiani che hanno scaricato Immuni, l’app scelta dal Governo italiano per arginare i contagi da coronavirus. Si tratta del 19% degli smartphone presenti in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni. Il ministero per l’Innovazione ha raccolto i primi dati sulla diffusione regionale dell’applicazione. Lombardia, Lazio e Emilia Romagna le regioni con il piu’ alto numero di download (rispettivamente 1,2 milioni, 765 mila e 609 mila), mentre chiude la classifica il Molise con 28 mila download, poco piu’ della meta’ della penultima, la Basilicata con 54 mila.