Calcio, lupi in preparazione della sfida di Castelfidardo. Summit ad Agnone per rinforzare la squadra Tante le soluzioni per il tecnico Cudini, anche a gara in corso

Il Campobasso pensa al Castelfidardo con tutta l’intenzione di proseguire la striscia vincente. Un inizio cosi positivo dei rossoblu davvero non si ricordava da anni e, se vogliamo, era proprio l’aspetto da correggere rispetto alle ultime stagioni iniziate sempre in sordina. I neo promossi del Castelfidardo rimandano non solo alla sede per eccellenza delle fisarmoniche, ma anche a ricordi non proprio felici per i rossoblu che spesso hanno lasciato le penne nelle Marche. L’ultimo confronto, però, fu una vittoria per 3 – 1 dei campobassani sul campo dei fidardensi: dobbiamo tornare fino al 9 dicembre 2018 per rinfrescare la memoria con un risultato che vide passare in vantaggio i marchigiani con Rivi su rigore, pareggio di Alessandro, gol del 2- 1 rossoblu di Musetti e tris definitivo ad opera di Cogliati che proprio a Castelfidardo e da neo campobassano segnò il suo primo gol con la maglia del Campobasso. Da li in avanti sarebbe partita una storia interessante fatta di gol e passione fra il calciatore milanese ed il Campobasso, una storia che dura tuttora. Ricordi sbiaditi anche se non lontanissimi nel tempo. Cudini si è detto soddisfatto dell’intensità dimostrata dai suoi nei primi centottanta minuti di gioco; interessanti anche le dichiarazioni del giovane Zammarchi che ha rimarcato come ad oggi il Campobasso non debba inseguire nessuno. Una squadra con l’entusiasmo al punto giusto anche se siamo solo all’inizio di un cammino lungo e complesso. La parola vincere piace, ma costa fatica, corsa, cuore, testa e gambe.

Ad Agnone summit interno per confrontarsi dopo due passivi consecutivi per 4- 0. La dirigenza sa perfettamente di dover intervenire in maniera anche consistente rispetto ad un organico che a domenica a “Selvapiana” non è riuscito a contrastare in alcun modo il Campobasso. Da ieri sono in prova con il gruppo un centrale difensivo esperto, di quarta serie, ed un centrocampista. Innegabile che la rosa debba essere rinforzata. Lo stato maggiore dell’Agnone si è ritrovato non solo per trarre spunti dalle prime due di campionato, ma anche per organizzare a puntino la partita interna contro il San Nicolò Notaresco. Potranno entrare solo circa cento spettatori e dovranno rispettare rigorosamente le distanze nei rispetto delle norme sul distanziamento sociale. La gara interna contro il Matese è costata una multa abbastanza salata all’Olimpia rea, da quanto si apprende, di non aver posto all’ingresso della struttura il gel igienizzante. La riunione svoltasi ieri fra i dirigenti e le forze dell’ordine è volta anche ad evitare inconvenienti di questo genere.