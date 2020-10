Trivento, scoperti e denunciati gli autori della truffa ad una anziana nel centro storico

I carabinieri di Trivento hanno chiuso il cerchio di una attività investigativa intrapresa a seguito di una truffa perpetrata in danno di una persona anziana. Era circa mezzogiorno di un giorno di inizio estate, quando l’anziana donna residente a Trivento, riceveva una telefonata da un uomo che presentatosi come avvocato del figlio, la portava a conoscenza che quest’ultimo era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che per evitargli l’arresto, era necessario corrispondere subito una somma di denaro. Lo stesso interlocutore la avvisava che a breve sarebbe passato un suo collaboratore a ritirare la somma. Infatti dopo un brevissimo lasso di tempo, in un modus operandi ormai collaudato, un giovane suona al portone della nonnina di 94 anni, che lo fa accomodare e in evidente apprensione per le sorti del figlio, gli consegna la somma in contanti di duemila euro e qualche oggetto in oro, atteso che la richiesta del fantomatico avvocato era superiore e non poteva essere soddisfatta solo con il denaro a disposizione. Il giovane truffatore in un brevissimo lasso di tempo faceva perdere le sue tracce, dileguandosi per le vie del centro cittadino. Solo all’arrivo dei figli dell’anziana, questa si avvedeva di quanto capitatole.

Immediata la denuncia ai carabinieri che avviarono le indagini. Vennero acquisite tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia di case private che di esercizi pubblici e proprio una di queste aveva immortalato l’autovettura con la quale il giovane ed un complice si erano recati a casa della persona anziana per ottenere il denaro. Si è riusciti così a risalire all’identità delle due persone che erano a bordo dell’auto. L’anziana ha poi anche riconosciuto l’uomo che si era recato nella sua abitazione. Riconoscimento effettuato anche da alcuni testimoni oculari che avevano visto i due mentre si allontanavano a forte velocità dalla casa della donna.

Un 43enne ed un 34enne, entrambe di origine partenopea e con svariati precedenti penali a carico, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Campobasso cui dovranno rispondere di truffa in concorso aggravata per essere stata commessa in danno di persona anziana.