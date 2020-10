Toro, tutti negativi i tamponi sugli alunni e sul personale delle scuole

“Ho appena assunto per le vie brevi dall’Azienda sanitaria regionale che la situazione dei tamponi per tutti i bambini della scuola dell’infanzia, tutti quelli che usufruiscono del servizio scuolabus, anche per primaria e secondaria, il personale del servizio scuolabus e di accompagnamento, i docenti della scuola dell’infanzia e il personale Ata sono fortunatamente negativi”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Toro (Campobasso) Roberto Quercio, aggiungendo che anche il tampone al quale si e’ sottoposto lui stesso e’ negativo. “La notizia ci riempie il cuore di gioia – afferma – e ci solleva da qualche preoccupazione di questi giorni. Al momento manca solo il risultato di un tampone della scuola dell’infanzia che potrebbe arrivare domani. Abbiamo sperimentato quanto sia delicato affrontare una situazione all’apparenza molto pericolosa, adesso facciamone tesoro”. A seguito di alcuni casi di positivita’ in paese e in ambito scolastico il primo cittadino aveva disposto, dal 5 ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.