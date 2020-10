Tanta solidarietà per la mela di Aism nel territorio trignino. La raccolta fondi per la ricerca scientifica sulla Sclerosi multipla

Tanta solidarietà per la mela di Aism. La raccolta fondi nazionale per la ricerca scientifica sulla Sclerosi multipla, ha riscosso una larga partecipazione dei cittadini nelle piazze di Trivento, Salcito, Sant’Angelo Limosano, Torella del Sannio, Duronia, San Biase e a Roccavivara presso il santuario della Madonna di Canneto. Soddisfazione è stata espressa dal responsabile territoriale Aism, Gino Donatelli, “ogni anno riceviamo tanta solidarietà da parte dei nostri concittadini – riferisce Donatelli – e questo ci inorgoglisce innanzitutto, e ci fa ben sperare per i risultati che si potranno raggiungere, solo grazie alla collaborazione di tutti. E a tal proposito – conclude Gino Donatelli – ringrazio i miei collaboratori volontari, che anche in questa edizione hanno voluto offrire del loro tempo a questa importante manifestazione”. L’Aism, affiancata dalla Fondazione italiana sclerosi multipla, è il punto di riferimento per le circa 126mila persone colpite dalla patologia e per i loro familiari. Attraverso la raccolta fondi, oltre alla ricerca scientifica vengono finanziate attività di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la promozione, l’erogazione di servizi socio sanitari a livello nazionale e locale, la rappresentanza e l’affermazione dei diritti delle persone con Sclerosi multipla.