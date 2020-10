Calcio, Campobasso solo al comando. Vastogirardi scottato dalla rimonta subita

Seconda giornata di campionato, senza dubbio, pro Campobasso. I rossoblu sono infatti l’unica squadra del girone a punteggio pieno. Ovviamente è ancora presto per ogni tipo di discorso, ma è sicuramente un primo dato da analizzare. Il girone F si preannuncia equilibrato con diverse forze in gioco, sia nei piani alti della classifica, sia per la zona salvezza. In quest’ottica i lupi vogliono recitare un copione da primato. Nessuna storia nel derby contro l’Olimpia Agnonese, troppo il divario tra le due squadre sotto tutti i punti di vista. Un Campobasso tonico, deciso e in grande condizione atletica. Un impatto netto sin dal primo minuto, ritmi altissimi e avversario praticamente alle corde. Resistenza forzata dei granata, poi dal gol di Brenci la gara è stata assolutamente in discesa. Da segnalare un dato importante, tutti e tre i centrocampisti sono andati a segno. Marcature per Brenci, Candellori e Bontà, un fattore che alla lunga può senza dubbio premiare la squadra di Cudini. Tante bocche da fuoco, sette reti realizzate nelle prime due giornate, ben sei marcatori diversi. Insomma un avvio entusiasmante, in totale controtendenza rispetto alla passata stagione con risultati negativi ed il primo gol messo a segno da un attaccante arrivato, solamente, all’ottava giornata di campionato. La squadra ha risposto presente con risultati e prestazioni convincenti. Primo centro anche per il classe 2002 Vitali, un ragazzo dotato di grande corsa e discreta qualità, sicuramente una delle sorprese di queste prime due gare. Si riparte con la settimana di allenamenti in vista della trasferta di Castelfidardo.

In casa granata nessuna recriminazione, come ammesso dallo stesso Senigagliesi in questo momento non poteva esserci gara tra le due squadre. Difficile trovare delle indicazioni positive. Probabilmente la prima mezz’ora di gioco ha messo in mostra un’Agnonese combattiva nell’animo. Una condizione dalla quale ripartire in vista di un’altra sfida off limits, domenica prossima in casa contro il Notaresco. Oggettivo che la rosa ha bisogno di essere integrata con almeno tre unità, in particolar modo in attacco serve qualche investimento da parte della società altomolisana. Bene l’ingresso dell’estremo difensore Landi, senza dubbio un acquisto di livello. Trauma cranico per il colored Konè, caduto in modo innaturale, durante un’azione di gioco. Il ragazzo sta bene e tenuto sotto osservazione.

Il Vastogirardi

Un pari che sa di beffa per il Vastogirardi, con il gol del classe 2000 Zira, del Porto Sant’Elpidio, arrivato in extra time. Peccato anche perché il team del presidente Di Lucente avrebbe condiviso la prima piazza in solitaria con il Campobasso. Ottima la gara giocata dai ragazzi di Prosperi. All’Acquasantianni si è visto un collettivo gialloblu coriaceo, aggressivo e con ottima qualità nel reparto avanzato. Guida svaria sul fronte offensivo, Merkaj e Kamara portano fisicità all’attacco. Gara quasi perfetta, se non fosse stato per quel pizzico di esperienza mancato nei minuti finali. Oggettivamente il Vastogirardi meritava i tre punti per quello che si è visto in campo. Amaro in bocca da tenere a mente in vista delle prossime gare, un percorso di crescita che passa soprattutto da questi step. Abbiamo sottolineato la giovane età della squadra in più occasioni. Detto questo, se il Vastogirardi è quello visto nelle prime due uscite di campionato siamo certi che non avrà problemi a mantenere la categoria. La sfida di domenica prossima a Pineto, potrà darci delle indicazioni in più. Una gara stimolante, contro un avversario quotato, con un livello qualitativo sicuramente superiore rispetto ai molisani. Una bella sfida che arriva nel momento giusto per Ruggieri e compagni.