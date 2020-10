Accusa malore e tampona auto in sosta, paura su via Corsicaa

Momenti di paura in via Corsica a Termoli: un uomo di 47 anni ha accusato un malore mentre era alla guida.

Si è schiantato contro un’auto in sosta, innescando una carambola che ha coinvolto altre due vetture. In auto c’era anche la compagna di 45 anni.

Sul posto 118, Misericordia di Termoli e polizia locale. I due feriti sono stati trasportati al San Timoteo, in stato confusionale. Per fortuna nessuna grave conseguenza.