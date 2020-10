Ordine dei Giornalisti del Molise, dopo il ballottaggio il nuovo Consiglio direttivo

52 second read

Con il ballottaggio che si è svolto ieri, è stato definito il Consiglio direttivo dell’Ordine dei giornalisti, in carica per il prossimo triennio. Eletti Andrea Nasillo, Giuseppe Cavuoti e Pasquale Florio che vanno ad aggiungersi agli eletti al primo turno Cosimo Santimone, Pasquale Bartolomeo, Antonio Chiatto, Vincenzo Cimino, Marcella Tamburello e Luigi Albiniano. Per i Revisori dei Conti è stato eletto Francesco Bottone che andrà così a completare il collegio nel quale erano già state elette Antonella Salvatore e Valentina Cocco.