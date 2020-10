Fabio Emanuele secondo nello Slalom Agro Ericino

Emanuele Schillace, su Radical SR4 Suzuki, ha vinto lo Slalom Agro Ericino, quinto appuntamento valido per il Campionato Italiano Slalom. Il giovane pilota messinese ha coperto il circuito con il crono di 2’52” e 95 centesimi che gli è valo il primo posto. Alle sue spalle di appena trentatré centesimi il pilota molisano Fabio Emanuele, Campione Italiano in carica. La sua Osella Pa9/90 è stata la più veloce nelle prime due salite, poi Schillace ha fatto il miglior tempo assoluto nella terza manches. Terzo posto finale per Salvatore Venanzio. Il pilota campano, su Radical SR4 Suzuki ha fissato il crono a 2’54” e 33 a soli dieci centesimi da Fabio Emanuele. Quarta posizione per Girolamo Ingardia su Formula Ghipard, primo tra i Gruppo E2 SS. Per la classifica assoluta del Campionato Italiano, Fabio Emanuele resta al comando alle sue spalle sempre Salvatore Venanzio. Prossimo appuntamento tricolore il 28esimo Slalom Torregrotta – Roccavaldina.