Esploriamo i borghi del Molise: San Polo Matese

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a San Polo Matese, comune in provincia di Campobasso.

San Polo Matese è conosciuto per essere il paese degli zampognari (suonatori di zampogne). La zampogna è un antichissimo strumento musicale proprio della civiltà pastorale.

Immerso tra i monti del Matese, questo piccolo paesino ospita inoltre, all’interno di una stessa struttura (la casa privata del professor Rogati), il Presepe Artistico Rogati e il Museo di Paletnologia, Paleologia e Antropologia Culturale.

Il presepe fu realizzato nel 1961 dall’artista Juan Marì Oliva di Barcellona ed è ambientato in una scenografia palestinese e orientale.

Le altre sale del museo ospitano una sezione antropologica che espone fotografie e memorie locali. Un’altra sezione è dedicata alla Zampogna e alla sua tradizione.

La collezione di cimeli paleontologici costituisce invece una testimonianza importante che ci riporta indietro nel tempo tra i 63 e i 135 milioni di anni, in piena epoca dei dinosauri.

