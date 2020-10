Esploriamo i borghi del Molise: Pesche

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Pesche, comune in provincia di Isernia. Quali sono le sue origini?

Pesche nacque in seguito allo spostamento delle popolazioni di Bagno d’Isernia a causa delle invasioni barbariche. Successivamente passò sotto il dominio dei Longobardi. Il borgo si è a poco a poco sviluppato tra la chiesa di Sant’Angelo e un insediamento benedettino.

Pesche è un piccolo gioiello fatto di tante abitazioni costruite sul pendio del Monte San Marco e sono tutte collocate l’una accanto all’altra.

Il borgo medievale si è poi sviluppato intorno al Castello in cui dimoravano i signori della zona.

Anche qui, le pietanze tipiche della tradizione enogastronomica derivano dalla cultura contadina, una cultura povera e genuina.

Passeggiare lungo i vicoli e le piazzette di Pesche è come fare un salto indietro nel tempo che ci consente di vivere di quel turismo lento e autentico che i borghi del Molise riescono perfettamente a regalare ai loro visitatori.

Per informazioni: Comune di Pesche