Chaminade Campobasso via alla quinta settimana di preparazione

Inizia oggi la quinta settimana di preparazione per la Chaminade Campobasso. Domenica di riposo concessa dallo staff tecnico dei rossoblù. La settimana che è alle porte vedrà gli uomini di Tavone al lavoro fino a sabato, il 10 ottobre l’ultima amichevole in calendario al Pala Sturzo arriverà l’Atletico Cassano (Serie A2). Terminata la prima fase della preparazione che ha visto Pescolla e soci lavorare molto dal punto di vista fisico, nelle ultime settimana il focus è stato spostato sulla tecnico con gli allenamenti con la palla. Ieri alla Palestra Sturzo la Chaminade ha ospitato per un amichevole lo Spartak Caserta, la formazione campana tra le cui fila milita Bico Pelentir, ha vinto 4-3. Tra le fila dei padroni di casa assenti per qualche problema fisico ma già sulla strada del recupero Oriente e Bagnoli. Non ha preso preso parte al test l’Under Gallo. Questi appuntamenti per per la Chaminade sono fondamentali, soprattutto per testare il livello fisico di ogni tesserato e per far crescere il feeling di squadra. Il preparatore atletico Stefano Moffa è soddisfatto del rendimento: “Sono state quattro settimana intense. Oggi a prescindere dal risultato i ragazzi hanno reagito molto bene ai carichi di lavoro. In questa ultima fase di preparazione atletica lavoreremo su velocità e reattività per farci trovare pronti all’inizio della stagione”. Mancano due settimane all’inizio della stagione 2020/21 l’obbiettivo è quello di ridimensionare i volumi di lavoro per poi aumentare progressivamente l’intensità ed essere pronti per il 17 ottobre per la prima giornata di campionato.