Basket femminile A1, La Molisana Basket cede in casa della corazzata Schio

La Molisana Magnolia Basket Campobasso ha fatto il suo debutto nella massima serie nazionale. In diretta Sky in casa di Schio, grande favorita per lo scudetto, le molisane sono scese sul parquet veneto con le rotazioni contate. Sei nel complesso le giocatrici scese in campo contro le nove delle avversarie. Partenza subito in salita per le rossoblù di coach Sabatelli che hanno chiuso il primo quarto sul-8 (22-14 il parziale) . Le magnolie, dal secondo periodo, hanno giocato con un quintetto con quattro lunghe in campo contemporaneamente, alternando invece in difesa uomo e zona, ma Schio ha mantenuto ottimamente il parquet ed p andata al lungo riposo sul 39-21. Nel terzo periodo la musica non è cambiata, le padrone di casa hanno gestito e incrementano il vantaggio, alla mezz’ora 64-35 il punteggio sul tabellone luminoso. Egwoh, Sanchez e Bove hanno firmano un 7-0 in avvio di ultimo periodo, prima di un altro 7-0 delle orange che hanno indirizzato la trama della contesa verso il suono dell’ultima sirena con qualche preoccupazione per una botta rimediata da Bonasia e con Gorini tenuta in panca durante tutto il periodo per una noia fisica. A referto chiuso il risultato è 84-52 per Schio. L’intenso calendario di questa prima fase, prevede mercoledì sera l’impegno sul parquet del Vigarano, altra formazione uscita con un referto giallo da quest’esordio di campionato. Domenica prossima invece il debutto casalingo contro la Rayer Venazia.